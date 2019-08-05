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РИА Новости

Косачев рассказал об ответе России на размещение США ракет у союзников

Вчера, 21:23
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ракеты средней и меньшей дальности, которые Россия разместит в случае такого шага США, будут направлены в отношении не только США и их европейских союзников, но и их партнеров в любом регионе мира, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее Путин заявил, что РФ не отказывается от взятых обязательств, а все действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.
"Эти слова адресованы уже союзникам США. Причём не только европейским - это касается и партнеров Вашингтона в любых других регионах, откуда РСМД могут достигнуть территории России или ее союзников", - сказал Косачев.
По словам сенатора, с этим должна быть полная ясность, что называется, уже "на берегу", до того, как начнутся пропагандистские кампании на тему "а нас-то за что?".
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"Мы просто разрешили США разместить у нас свои ракеты, но они направлены исключительно против террористов (Ирана, КНДР, Сирии и так далее)". Не выйдет. Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут", - заявил Косачев.
Глава комитета обратил внимание, что в своём обращении Путин подчеркнул, что речь идёт не об одном договоре, но обо всей конструкции глобальной безопасности, из которой вынули один из несущих элементов.
Он напомнил, что к переговорам Россия готова в любой момент, но не на тему о якобы ее нарушениях своих обязательств. "Да и тема участия третьих стран не является предметом двусторонних отношений участников прежнего соглашения и не может быть условием начала переговоров двух мировых ядерных лидеров", - убеждён сенатор.
Важнейшим пунктом обращения Путина Косачев назвал решение об исключительно ответном, зеркальном характере действий России. Принципиально то, что это касается всех стадий, то есть разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сказал он.
"Разумеется, никто не будет верить нашим визави на слово (знаем, с кем имеем дело), а опираться исключительно на факты и данные разведки. Заверения в миролюбии нужно подкреплять делами - переговорами, мерами доверия и соглашениями. Все прочее - это пропаганда для внутреннего пользования", - заключил глава комитета.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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