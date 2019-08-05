МЧС открыло телефон "горячей линии" по Красноярскому краю

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телефон "горячей линии" открыт в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю для информирования о чрезвычайной ситуации в Ачинском районе после взрыва на складе боеприпасов Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На базе ГУ МЧС по Красноярскому краю открыт телефон "горячей линии": + 7 (391) 275-16-41", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по номеру телефона можно уточнить информацию о местах расположения пунктов временного размещения, а также получить помощь психологов МЧС.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.
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