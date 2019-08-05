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РИА Новости
Война в Сирии

Госдеп призвал Турцию заранее обсуждать действия в Сирии

Вчера, 20:47
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США призывают Турцию заранее обсуждать с ними и другими партнерами военные операции, подобные той, что турецкие военные планируют провести против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии, сообщила РИА Новости представитель госдепартамента Морган Ортагус.
По ее словам, отсутствие полноценного диалога по этому вопросу может повредить общим интересам Турции и США, и односторонние действия Турции вызывают озабоченность.
"Любые несогласованные военные операции Турции подорвут наши общие интересы. Такие (операции), как односторонние военные действия на северо-востоке Сирии, особенно в связи с тем, что американский персонал может присутствовать там или находиться поблизости, в то время как наши и местные сирийские партнеры продолжают операции против ИГ* ("Исламское государство", запрещено в РФ), вызывают серьезную озабоченность. Мы считаем, что любые подобные действия неприемлемы и вновь настоятельно призываем Турцию работать с нами на основе подхода взаимности (по этому вопросу)", - сказала она.
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"Мы продолжаем интенсивные дискуссии с Турцией о зонах безопасности... Мы считаем, что этот диалог является единственным способом обеспечения устойчивости и безопасности в приграничном районе", - заключила представитель ведомства.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию 11 августа. По информации источника, Анкара и Вашингтон к настоящему моменту не достигли взаимопонимания по размеру территории зоны безопасности к востоку от Евфрата.
Ранее президент Турции заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
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Война в СирииТурцияСирияСША
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