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РИА Новости

В Ачинском районе ввели режим ЧС

Вчера, 20:47
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© РИА Новости / сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. В Красноярском крае ввели режим ЧС в Ачинском районе, где горит армейский склад, сообщила пресс-служба районной администрации.
По данным местного правительства, в 17:00 (13:00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация около 16,5 тысячи человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, десять пунктов временного размещения на 4 тысячи человек находятся в Ачинске, еще по два - в Назарово, Малиновке и Тарутино.
"Железной дорогой планируется эвакуация 10 тысяч человек в Красноярск, приведены в готовность два электропоезда", - добавил представитель ведомства.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
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