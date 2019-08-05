В Ачинском районе ввели режим ЧС

Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. В Красноярском крае ввели режим ЧС в Ачинском районе, где горит армейский склад, сообщила пресс-служба районной администрации.

По данным местного правительства, в 17:00 (13:00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация около 16,5 тысячи человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, десять пунктов временного размещения на 4 тысячи человек находятся в Ачинске, еще по два - в Назарово, Малиновке и Тарутино.