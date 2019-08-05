Жители Ачинска сообщают об очередях на АЗС

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Очереди на заправках и нехватку бензина на некоторых заправках заметили жители Ачинска, рядом с которым горит и взрывается склад с боеприпасами, сообщила РИА Новости местная жительница Екатерина Лебедева.

"На выезде пробки. Не на всех заправках уже есть бензин", - сказала Лебедева.

Местные жители в социальных сетях выкладывают видео с очередями к заправкам. Одна из местных автодорог, движение по которой опасно из-за взрывов, перекрыта. Движение осуществляется в объезд.