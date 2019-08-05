Жители Ачинска сообщают об очередях на АЗС

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Очереди на заправках и нехватку бензина на некоторых заправках заметили жители Ачинска, рядом с которым горит и взрывается склад с боеприпасами, сообщила РИА Новости местная жительница Екатерина Лебедева.
"На выезде пробки. Не на всех заправках уже есть бензин", - сказала Лебедева.
Местные жители в социальных сетях выкладывают видео с очередями к заправкам. Одна из местных автодорог, движение по которой опасно из-за взрывов, перекрыта. Движение осуществляется в объезд.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.