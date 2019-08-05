Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T20:27Z
https://ria.ru/20190805/1557195194.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155715/08/1557150803_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8c668a1cc9a86d44bfac832841e74e69.jpg
РИА Новости

Число жертв стрельбы в Эль-Пасо возросло до 22 человек

Вчера, 20:27
928
© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Полиция города Эль-Пасо, где в субботу местный житель расстрелял посетителей торгового центра, сообщила о смерти еще одного пострадавшего, число жертв трагедии достигло 22.
"Незадолго до 10 утра еще один пострадавший скончался, общее число - 22", - сообщила полиция Эль-Пасо. Часом ранее полиция сообщила о смерти еще одного пострадавшего.
Позднее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что скончался гражданин страны Хуан де Диос Веласкес Чайрес. "Наши соболезнования его семье и друзьям. Восемь соотечественников умерли в результате террористического акта в субботу", - написал Эбрард.
Ранее Эбрард заявил, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию стрелка из Техаса. Он назвал произошедшее "актом терроризма против мексиканцев в США" и призвал США предпринять необходимые действия, чтобы решить вопрос с доступностью оружия.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 17:36
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. После инцидента сообщалось о 20 погибших и 26 раненых, в том числе критически.
801402
Обсудить 0
Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАВ мире
Рекомендуем
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
РИА
Новости
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
Лента
новостей
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Стоп-кадр видео концерта Дженнифер Лопес в Москве
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве
Ситуация в Сирии
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
КНДР
КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Объявление купаться запрещено
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Катер Корпуса стражей исламской революции
Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния