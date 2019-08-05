Число жертв стрельбы в Эль-Пасо возросло до 22 человек

Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Полиция города Эль-Пасо, где в субботу местный житель расстрелял посетителей торгового центра, сообщила о смерти еще одного пострадавшего, число жертв трагедии достигло 22.

"Незадолго до 10 утра еще один пострадавший скончался, общее число - 22", - сообщила полиция Эль-Пасо. Часом ранее полиция сообщила о смерти еще одного пострадавшего.

Позднее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что скончался гражданин страны Хуан де Диос Веласкес Чайрес. "Наши соболезнования его семье и друзьям. Восемь соотечественников умерли в результате террористического акта в субботу", - написал Эбрард.

Ранее Эбрард заявил, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию стрелка из Техаса. Он назвал произошедшее "актом терроризма против мексиканцев в США" и призвал США предпринять необходимые действия, чтобы решить вопрос с доступностью оружия.