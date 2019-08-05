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РИА Новости

Росгвардия поможет эвакуировать жителей Ачинского района, где горят склады

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия поможет экстренным службам проводить эвакуацию жителей Ачинского района Красноярского края, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
"Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал указание оказать помощь и содействие гражданам и экстренным службам в проведении мероприятий, связанных с эвакуацией населения, обеспечением общественной безопасности и охране имущества граждан и организаций, пострадавших в Ачинском районе Красноярского края ", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Также сотрудники Росгвардии возьмут под охрану жилье граждан в районах, где проходит эвакуация.
"Под охрану возьмут жилье граждан в районах, где проходит эвакуация. Конечно же, особое внимание - охране объектов социального предназначения и особо важных объектов. Кроме того, будет оказано содействие в эвакуации населения из района чрезвычайного происшествия и ликвидации его последствий, а также планируется принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности", - заключил официальный представитель ведомства.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеРосгвардияКрасноярский крайАчинский районПроисшествия
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