ООН обеспокоена возобновлением военной операции в Идлибе

"Мы продолжаем следить за хрупкой ситуацией на северо-западе Сирии. Мы в курсе, что сирийское правительство сегодня утром объявило о возобновлении военной операции там, и продолжаем призывать все стороны конфликта и тех, кто оказывает на них влияние, соблюдать свои обязательства в рамках международного законодательства, защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - сказал Дюжаррик.