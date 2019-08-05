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РИА Новости
Война в Сирии

ООН обеспокоена возобновлением военной операции в Идлибе

Вчера, 20:18
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ООН, 5 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена возобновлением военной операции сирийской армии в Идлибе, вновь призывает к прекращению боевых действий, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы продолжаем следить за хрупкой ситуацией на северо-западе Сирии. Мы в курсе, что сирийское правительство сегодня утром объявило о возобновлении военной операции там, и продолжаем призывать все стороны конфликта и тех, кто оказывает на них влияние, соблюдать свои обязательства в рамках международного законодательства, защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - сказал Дюжаррик.
"Мы обеспокоены этим объявлением (сирийских властей – ред.), мы продолжаем призывать воздерживаться от боевых действий и сосредоточиться на гуманитарных нуждах", - добавил он.
Как говорится в заявлении командования Вооруженных сил Сирии, Сирийская армия возобновляет военную операцию против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
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"Не просто террористы". Военный эксперт о возобновлении боев в ИдлибеСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе. В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал ситуацию.
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Война в СирииСтефан ДюжаррикСирияООНВ мире
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