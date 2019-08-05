ООН обеспокоена возобновлением военной операции в Идлибе

ООН, 5 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена возобновлением военной операции сирийской армии в Идлибе, вновь призывает к прекращению боевых действий, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы продолжаем следить за хрупкой ситуацией на северо-западе Сирии. Мы в курсе, что сирийское правительство сегодня утром объявило о возобновлении военной операции там, и продолжаем призывать все стороны конфликта и тех, кто оказывает на них влияние, соблюдать свои обязательства в рамках международного законодательства, защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - сказал Дюжаррик.
"Мы обеспокоены этим объявлением (сирийских властей – ред.), мы продолжаем призывать воздерживаться от боевых действий и сосредоточиться на гуманитарных нуждах", - добавил он.
Как говорится в заявлении командования Вооруженных сил Сирии, Сирийская армия возобновляет военную операцию против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары.
Вчера, 17:01"Не просто террористы". Военный эксперт о возобновлении боев в ИдлибеСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе. В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал ситуацию.