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РИА Новости

В "Лаборатории Касперского" отметили рост числа DDoS-атак в мире

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе "Лаборатории Касперского"
Сотрудник в офисе Лаборатории Касперского
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество DDoS-атак в мире во втором квартале выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 25% - 2017 года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".
"Особенно значительный рост показали технически сложные атаки. Их доля выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз", - отмечается в сообщении.
Кроме того, во втором квартале была зафиксирована рекордная по длительности атака (509 часов, или 21 день), прежний рекорд составлял 329 часов, отмечает компания. "В целом же доля длительных атак стала меньше, чем в начале года", - говорится в сообщении.
Количество DDoS-атак, направленные на ресурсы, расположенные в России, снизилось на 9%.
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"Обычно злоумышленники, которые пытаются "положить" сайты для развлечения, уходят на каникулы до сентября. А вот профессионалы, которые стоят за технически сложными атаками, наоборот, как показала наша статистика, работают летом еще интенсивнее. Компаниям следует обратить на это внимание", - приводятся в сообщении слова менеджера по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселева.
"Многие организации хорошо защищены от больших объемов нежелательного трафика, но этого недостаточно в случае "умных" атак, которые требуют распознавания нелегитимной активности, даже если ее не очень много. Поэтому мы рекомендуем компаниям убедиться в том, что их решения для защиты от DDoS готовы к отражению этого типа киберугроз", — добавил Киселев.
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