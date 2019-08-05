Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Об этом в фейсбуке сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Гейл обвинил Москву в "нарушении" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По его словам, большинство членов британской делегации выступают против восстановления полномочий России в ПАСЕ и за сохранение санкций до тех пор, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".
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Он также заявил, что российская делегация, по мнению британской стороны, "не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ".
"Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября", — приводит британский постпред слова Гейла.
Возвращение России в ПАСЕ
В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав после воссоединения с Крымом. В ответ на это Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила свои выплаты до тех пор, пока полномочия не будут восстановлены.
В конце июня 2019 года ассамблея восстановила права России в полном объеме. При этом Лондон проголосовал против резолюции, позволяющий делегации участвовать в июньской сессии.
Возвращению Москвы в ПАСЕ всячески пытался помешать и Киев. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
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