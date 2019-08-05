Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Центризбирком проведет повторную графологическую экспертизу подписей кандидатов в МГД, подавших жалобы, рассказал РИА Новости руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь. Всего до 14 августа рассмотрят 19 жалоб.

Венедиктов отметил, что экспертизу будут проводить специалисты, ранее не принимавшие участия в подобных проверках на уровне центрального аппарата МВД.

Он отметил, что при несовпадении с базой УФМС паспортных данных через центральный аппарат МВД будет проводиться индивидуальная экспертиза заявлений.