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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Центризбирком проведет повторную графологическую экспертизу подписей кандидатов в МГД, подавших жалобы, рассказал РИА Новости руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.
Ранее сообщалось, что рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь. Всего до 14 августа рассмотрят 19 жалоб.
Венедиктов отметил, что экспертизу будут проводить специалисты, ранее не принимавшие участия в подобных проверках на уровне центрального аппарата МВД.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Он отметил, что при несовпадении с базой УФМС паспортных данных через центральный аппарат МВД будет проводиться индивидуальная экспертиза заявлений.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
Популярные комментарии
Данная экспертиза подтвердила свою несостоятельность видеозаявлениями людей о несоответствии решения экспертизы по их личным подписям. Власти следовало бы допустить обсуждаемых кандидатов до выборов. Если у них нет поддержки, так они и не наберут большинства в своих округах. А про другой вариант я писать не стану- опасаюсь стать неугодным. Здесь неугодным голоса не дают.
5 августа, 23:28
Александр Веселков
18010013
Венедиктов соврёт - недорого возмёт. Нашли чьё мнение показать.
5 августа, 21:55
eeea-tlt
2200107
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