В Минфине поддержали кандидатуру Георгиевой на должность главы МВФ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РФ считает кандидатуру Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ правильным выбором, вероятность ее победы на выборах велика, следует из сообщения министерства финансов РФ.

Европейский Союз 2 августа принял решение о номинировании представителя Болгарии Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ. Впервые в семидесятипятилетней истории Фонда его может возглавить представитель страны, экономика которой относится к формирующимся рынкам, отмечает Минфин РФ.

"Кандидатура Георгиевой представляется правильным выбором. Георгиева - блестящий дипломат, всесторонне подготовленный экономист, грамотный высокопрофессиональный финансист. В ситуации нарастания протекционизма в глобальной экономике её опыт в решении задач развития придётся как никогда кстати. Россия позитивно относится к выдвижению кандидатуры Георгиевой и будет готова поддержать ее в ходе предстоящего голосования", - говорится в сообщении.