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РИА Новости

В Минфине поддержали кандидатуру Георгиевой на должность главы МВФ

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РФ считает кандидатуру Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ правильным выбором, вероятность ее победы на выборах велика, следует из сообщения министерства финансов РФ.
Европейский Союз 2 августа принял решение о номинировании представителя Болгарии Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ. Впервые в семидесятипятилетней истории Фонда его может возглавить представитель страны, экономика которой относится к формирующимся рынкам, отмечает Минфин РФ.
"Кандидатура Георгиевой представляется правильным выбором. Георгиева - блестящий дипломат, всесторонне подготовленный экономист, грамотный высокопрофессиональный финансист. В ситуации нарастания протекционизма в глобальной экономике её опыт в решении задач развития придётся как никогда кстати. Россия позитивно относится к выдвижению кандидатуры Георгиевой и будет готова поддержать ее в ходе предстоящего голосования", - говорится в сообщении.
"Вероятность победы на выборах именно Георгиевой велика. Страны ЕС обладают 44% голосов в МВФ, для получения более 50% голосов Георгиевой необходимо заручиться дополнительно поддержкой всего лишь нескольких стран", - отмечает министерство.
Кристалина Георгиева
2 августа, 23:42
Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
1821004
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МВФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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