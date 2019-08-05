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РИА Новости

Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой в регионе девочки

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБольница, капельница
Больница, капельница
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева заявила, что стала законным представителем избитой в регионе девочки.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
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"На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на 3 месяца, а потом уже будет видно", - сказала Чахкиева журналистам.
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