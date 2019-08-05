В Воронежской области карусель опрокинулась на двоих детей

БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Детская цепочная карусель в городе Поворино Воронежской области перевернулась, пострадали двое детей, катавшихся на ней, сообщает СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в вечернее время 3 августа 2019 года в одном из парков г. Поворино Воронежской области произошло опрокидывание детской цепочной карусели, на которой катались дети. В результате произошедшего 9-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.