В Воронежской области карусель опрокинулась на двоих детей

БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Детская цепочная карусель в городе Поворино Воронежской области перевернулась, пострадали двое детей, катавшихся на ней, сообщает СУ СК РФ по региону.
"По предварительным данным, в вечернее время 3 августа 2019 года в одном из парков г. Поворино Воронежской области произошло опрокидывание детской цепочной карусели, на которой катались дети. В результате произошедшего 9-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В ходе расследования будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следствие.