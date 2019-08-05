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РИА Новости

Курс евро вырос до 73 рублей

Вчера, 19:55
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже вечером 5 августа поднимался до 73 рублей впервые с 13 июня. Это произошло после коррекционного укрепления европейской валюты на "Форексе" до 1,12 доллара.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 19:37 мск снижался на 11 копеек — до 65,16 рубля, курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля.
Отмечается, что доллар дешевеет к основным мировым валютам на фоне обострения торгового конфликта США и КНР.
Американский президент Дональд Трамп 1 августа сообщил о намерении с начала осени ввести пошлины в десять процентов на товары из Поднебесной.
ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Трамп в своем твиттере обвинил КНР в манипулировании валютным курсом.
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