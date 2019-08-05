Курс евро вырос до 73 рублей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже вечером 5 августа поднимался до 73 рублей впервые с 13 июня. Это произошло после коррекционного укрепления европейской валюты на "Форексе" до 1,12 доллара.

Курс американской валюты расчетами "завтра" на 19:37 мск снижался на 11 копеек — до 65,16 рубля, курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля.

Отмечается, что доллар дешевеет к основным мировым валютам на фоне обострения торгового конфликта США и КНР.

Американский президент Дональд Трамп 1 августа сообщил о намерении с начала осени ввести пошлины в десять процентов на товары из Поднебесной.