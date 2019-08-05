Глава Красноярского края заявил о переломе в ситуации с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярские пожарные за все время тушения лесных пожаров не допустили ни одного случая перехода огня на населенные пункты, и сейчас ситуация с пожарами изменилась в лучшую сторону, заявил журналистам глава региона Александр Усс.

"У нас есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом... Пожароопасный сезон начался у нас очень рано... 22 марта была зарегистрирована первая... термоточка. Красноярцы серьезно готовились к этому сезону... 57% возгораний на территории... края гасились в первые сутки. За этот период, очень сложный период, не было допущено перехода лесных пожаров на населенные пункты, не пострадал ни один объект экономики", - сказал Усс.

По словам первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна, разведка с воздуха показала, что площадь пожаров сокращается.

"В свою очередь, уже трижды был в воздухе и проводил разведку и трижды пролетал над пожарами Красноярского края. Могу констатировать - количество пожаров уменьшается, площади уменьшаются. Мы утверждаем, что огонь не угрожает ни объектам экономики, ни людям", - сказал он.

Чуприян подчеркнул, что при облете были замечены очаги пожаров вдоль дорог, что говорит о неосторожном обращении населения с огнем.

Глава краевого главка МЧС Игорь Лисин заявил, что очаги пожаров продолжают возникать.

"За сутки сегодня возникло 10 очагов пожара. По всем очагам пожаров продолжаем работу, чтобы они не переросли в более крупные очаги. Мы задействуем силовые структуры органов внутренних дел, наш пожнадзор, лесной пожнадзор по тем очагам, которые возникают, чтобы призвать к административной, возможно, и уголовной ответственности тех людей, которые будут на месте возникновения лесных пожаров задержаны", - сказал Лисин.