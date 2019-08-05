Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T19:48Z
https://ria.ru/20190805/1557194305.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155254/55/1552545534_0:178:2835:1773_1036x0_80_0_0_2f4e2ffcf1416cef60db8866b406e34f.jpg
РИА Новости

Глава Красноярского края заявил о переломе в ситуации с лесными пожарами

Вчера, 19:48
829
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс на стенде МИА "Россия сегодня" на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога". 10 апреля 2019
Губернатор Красноярского края Александр Усс на стенде МИА Россия сегодня на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярские пожарные за все время тушения лесных пожаров не допустили ни одного случая перехода огня на населенные пункты, и сейчас ситуация с пожарами изменилась в лучшую сторону, заявил журналистам глава региона Александр Усс.
"У нас есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом... Пожароопасный сезон начался у нас очень рано... 22 марта была зарегистрирована первая... термоточка. Красноярцы серьезно готовились к этому сезону... 57% возгораний на территории... края гасились в первые сутки. За этот период, очень сложный период, не было допущено перехода лесных пожаров на населенные пункты, не пострадал ни один объект экономики", - сказал Усс.
По словам первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна, разведка с воздуха показала, что площадь пожаров сокращается.
"В свою очередь, уже трижды был в воздухе и проводил разведку и трижды пролетал над пожарами Красноярского края. Могу констатировать - количество пожаров уменьшается, площади уменьшаются. Мы утверждаем, что огонь не угрожает ни объектам экономики, ни людям", - сказал он.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 13:48
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Чуприян подчеркнул, что при облете были замечены очаги пожаров вдоль дорог, что говорит о неосторожном обращении населения с огнем.
Глава краевого главка МЧС Игорь Лисин заявил, что очаги пожаров продолжают возникать.
"За сутки сегодня возникло 10 очагов пожара. По всем очагам пожаров продолжаем работу, чтобы они не переросли в более крупные очаги. Мы задействуем силовые структуры органов внутренних дел, наш пожнадзор, лесной пожнадзор по тем очагам, которые возникают, чтобы призвать к административной, возможно, и уголовной ответственности тех людей, которые будут на месте возникновения лесных пожаров задержаны", - сказал Лисин.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в регионе бушуют 97 природных пожаров на площади более 780 тысяч гектаров. Городам и селам они не угрожают. Борьба с огнем продолжается, в регионе действует режим ЧС.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Вчера, 12:59
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
601018
Обсудить 3
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
РИА
Новости
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Стоп-кадр видео концерта Дженнифер Лопес в Москве
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве
Лента
новостей
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
ТЦ Мега
В Подмосковье после звонка о минировании эвакуировали "Мегу"
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Из Ачинска эвакуировали почти четыре тысячи человек
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 человек
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Стрелок в Дейтоне доработал оружие, чтобы обойти запрет на винтовки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния