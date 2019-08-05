В Крыму попросили проверить высказывания о передаче Сибири немцам

Переписчики истории: в Прибалтике и ФРГ пытаются залезть не в свой огород Одним не понравился салют в российской столице. Другим – памятник Победы на Прохоровском поле. Вторая мировая война давно миновала. Но у некоторых по-прежнему зудит.