Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T19:38Z
https://ria.ru/20190805/1557194038.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155699/51/1556995171_0:104:3072:1832_1036x0_80_0_0_c6541a0faee58a3d2c67a991da90457f.jpg
РИА Новости

В Крыму попросили проверить высказывания о передаче Сибири немцам

Вчера, 19:38
4091
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Общественники Крыма обратились в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку словам владельца крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олега Зубкова, который выразил сожаление, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Ранее Зубков в своей публикации в Facebook выразил сожаление, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году. В таком случае, по его мнению, "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". В ответ многие пользователи назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным. Позже в комментарии РИА Новости Зубков пояснил, что его пост в соцсетях был вызван душевной болью и переживанием за последствия от лесных пожаров, а также желанием обратить внимание на проблему. При этом он подчеркнул, что в своей публикации имел в виду не фашистов, а в общем педантичность, аккуратность и бережное отношение к лесам в нынешней Германии.
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на Поклонной горе в Москве
13 июля, 10:00
Переписчики истории: в Прибалтике и ФРГ пытаются залезть не в свой огородОдним не понравился салют в российской столице. Другим – памятник Победы на Прохоровском поле. Вторая мировая война давно миновала. Но у некоторых по-прежнему зудит.
"Мы обращаемся к руководителям исполнительной и законодательной власти республики Крым, к правоохранительным и контролирующим органам с предложением дать всестороннюю правовую и морально-нравственную оценку высказываний гражданина Зубкова, подвергнувшего ревизии результаты и итоги победы нашего народа в Великой отечественной войне", - говорится в заявлением, принятом на расширенном заседании совета Общественной палаты Крыма в понедельник.
Общественники считают целесообразным начать проверку в порядке статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Они также отметили, что "подобного рода опусы носят не только аморальный, но и сугубо криминальный характер".
10032229
Обсудить 3
Олег ЗубковКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения Уран-14
Минобороны перебросило к горящему под Ачинском складу роботы "Уран-14"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Лента
новостей
Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля Пламя Сергей Березин во время репетиции
Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
В Красноярском крае над местом взрывов закрыли воздушное пространство
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
В Минфине поддержали кандидатуру Георгиевой на должность главы МВФ
Объявление купаться запрещено
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Смерч в Сочи
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Лента новостейМолния