В Крыму попросили проверить высказывания о передаче Сибири немцам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Общественники Крыма обратились в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку словам владельца крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олега Зубкова, который выразил сожаление, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Ранее Зубков в своей публикации в Facebook выразил сожаление, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году. В таком случае, по его мнению, "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". В ответ многие пользователи назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным. Позже в комментарии РИА Новости Зубков пояснил, что его пост в соцсетях был вызван душевной болью и переживанием за последствия от лесных пожаров, а также желанием обратить внимание на проблему. При этом он подчеркнул, что в своей публикации имел в виду не фашистов, а в общем педантичность, аккуратность и бережное отношение к лесам в нынешней Германии.
"Мы обращаемся к руководителям исполнительной и законодательной власти республики Крым, к правоохранительным и контролирующим органам с предложением дать всестороннюю правовую и морально-нравственную оценку высказываний гражданина Зубкова, подвергнувшего ревизии результаты и итоги победы нашего народа в Великой отечественной войне", - говорится в заявлением, принятом на расширенном заседании совета Общественной палаты Крыма в понедельник.
Общественники считают целесообразным начать проверку в порядке статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Они также отметили, что "подобного рода опусы носят не только аморальный, но и сугубо криминальный характер".