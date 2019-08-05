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РИА Новости

Число жертв стрельбы в Эль-Пасо возросло до 21 человека

Вчера, 19:33
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Еще один пострадавший в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо скончался в больнице, число жертв трагедии достигло 21, сообщила полиция в своем Twitter.
"С сожалением сообщаем, что на одного увеличилось число скончавшихся. Раненый умер сегодня рано утром в больнице", - сообщила полиция Эль-Пасо. Подробности о личности погибшего не приводятся.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате атаки более 20 человек получили ранения. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАВ мире
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