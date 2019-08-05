Число жертв стрельбы в Эль-Пасо возросло до 21 человека

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Еще один пострадавший в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо скончался в больнице, число жертв трагедии достигло 21, сообщила полиция в своем Twitter.

"С сожалением сообщаем, что на одного увеличилось число скончавшихся. Раненый умер сегодня рано утром в больнице", - сообщила полиция Эль-Пасо. Подробности о личности погибшего не приводятся.

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