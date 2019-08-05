Колумбия предоставит гражданство родившимся в стране детям венесуэльцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг - РИА Новости. Колумбия предоставит гражданство 24 тысячам детей венесуэльцев, родившихся в стране за последние четыре года, сообщил президент Иван Дуке.
"Принимая резолюцию, которая предоставляет гражданство 24 тысячам детей венесуэльцев, Колумбия демонстрирует миру, что, несмотря на финансовые ограничения, мы солидарны с народом Венесуэлы", - заявил президент, чье выступление транслировалось в Twitter.
Он сообщил, что в настоящее время в Колумбии проживает 1,4 миллиона венесуэльцев, многие из них состоят в браке с колумбийцами и имеют детей.
Президент уточнил, что гражданство будет предоставлено всем детям венесуэльцев, рождённым в Колумбии с 19 августа 2015 года.
13 июля, 00:28Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.