Колумбия предоставит гражданство родившимся в стране детям венесуэльцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг - РИА Новости. Колумбия предоставит гражданство 24 тысячам детей венесуэльцев, родившихся в стране за последние четыре года, сообщил президент Иван Дуке.

"Принимая резолюцию, которая предоставляет гражданство 24 тысячам детей венесуэльцев, Колумбия демонстрирует миру, что, несмотря на финансовые ограничения, мы солидарны с народом Венесуэлы", - заявил президент, чье выступление транслировалось в Twitter.

Он сообщил, что в настоящее время в Колумбии проживает 1,4 миллиона венесуэльцев, многие из них состоят в браке с колумбийцами и имеют детей.

Президент уточнил, что гражданство будет предоставлено всем детям венесуэльцев, рождённым в Колумбии с 19 августа 2015 года.