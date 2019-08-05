Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил 32 тысячи тонн санкционки

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 32 тысяч тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"С августа 2015 года Россельхознадзором было уничтожено 31,1 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и 1,09 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции животного происхождения", - сказали в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении, начиная с 6 августа того же года, продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.