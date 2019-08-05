Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил 32 тысячи тонн санкционки

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 32 тысяч тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С августа 2015 года Россельхознадзором было уничтожено 31,1 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и 1,09 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции животного происхождения", - сказали в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении, начиная с 6 августа того же года, продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.
Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.