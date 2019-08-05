Детский лагерь в Красноярском крае эвакуировали в соседний город

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с региональным детским омбудсменом Красноярского края Ириной Мирошниковой. В настоящее время в целях безопасности все дети из лагеря "Сокол", недалеко от которого произошел взрыв на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, эвакуированы в соседний город Назарово. Также были вывезены несовершеннолетние из Ачинского детского дома и реабилитационного центра в Красноярск и Большой Улуй. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сообщила пресс-служба Кузнецовой.