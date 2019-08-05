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РИА Новости

Детский лагерь в Красноярском крае эвакуировали в соседний город

Вчера, 19:22
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детский лагерь в Красноярском крае эвакуирован из-за взрыва на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском, детей отвезли в соседний город Назаров, им ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что из детского лагеря в Красноярском крае из-за взрыва эвакуируют 257 детей и 66 взрослых.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с региональным детским омбудсменом Красноярского края Ириной Мирошниковой. В настоящее время в целях безопасности все дети из лагеря "Сокол", недалеко от которого произошел взрыв на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края, эвакуированы в соседний город Назарово. Также были вывезены несовершеннолетние из Ачинского детского дома и реабилитационного центра в Красноярск и Большой Улуй. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сообщила пресс-служба Кузнецовой.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 19:18
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАнна КузнецоваМЧСКрасноярский крайПроисшествия
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