Спецпредставитель США рассказал о результатах переговоров с талибами

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что добился "отличного прогресса" на переговорах в Дохе с представителями афганского движения "Талибан".

"Основываясь на превосходном прогрессе, достигнутом в Кабуле на прошлой неделе, я провел последние несколько дней в Дохе, сосредоточившись на остающихся вопросах в завершении возможного соглашения с "Талибаном", которое позволило бы вывести войска на определенных условиях. Мы добились отличного прогресса", - написал Халилзад в Twitter.

По его словам, американские представители и "Талибан" продолжат обсуждать "технические детали и механизмы", необходимые для заключения четырехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Афганистане.

Также Халилзад уточнил, что отправляется в столицу Индии для формирования "международного консенсуса" для достижения мира в Афганистане.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.

Еще до начала последнего раунда переговоров официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и талибов на прошлых переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.