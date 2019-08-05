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РИА Новости

Спецпредставитель США рассказал о результатах переговоров с талибами

Вчера, 19:14
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© AFP 2019 / Javed Tanveer Афганские талибы в провинции Фарах
Афганские талибы в провинции Фарах
© AFP 2019 / Javed Tanveer
Афганские талибы в провинции Фарах. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что добился "отличного прогресса" на переговорах в Дохе с представителями афганского движения "Талибан".
"Основываясь на превосходном прогрессе, достигнутом в Кабуле на прошлой неделе, я провел последние несколько дней в Дохе, сосредоточившись на остающихся вопросах в завершении возможного соглашения с "Талибаном", которое позволило бы вывести войска на определенных условиях. Мы добились отличного прогресса", - написал Халилзад в Twitter.
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По его словам, американские представители и "Талибан" продолжат обсуждать "технические детали и механизмы", необходимые для заключения четырехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Афганистане.
Также Халилзад уточнил, что отправляется в столицу Индии для формирования "международного консенсуса" для достижения мира в Афганистане.
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Еще до начала последнего раунда переговоров официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и талибов на прошлых переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.
США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов и других группировок. Это стало самой долгой по времени операцией военной кампанией США в истории. За эти годы в стране погибли около 2300 американских военнослужащих и сотрудников Пентагона.
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Залмай ХалилзадМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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