Минобороны перебросило к горящему под Ачинском складу роботы "Уран-14"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14" переброшены к горящему в Красноярском крае военному складу, сообщает Минобороны РФ.

"В целях ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14", - говорится в сообщении.

Кроме того, для мониторинга обстановки на территории склада в Ачинский район доставлены беспилотники. Результаты в режиме реального времени будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания.