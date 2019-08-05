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РИА Новости

Минобороны перебросило к горящему под Ачинском складу роботы "Уран-14"

Вчера, 19:05
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© Фото : предоставлено ОАО "766 УПТК"Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14"
Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения Уран-14
© Фото : предоставлено ОАО "766 УПТК"
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14" переброшены к горящему в Красноярском крае военному складу, сообщает Минобороны РФ.
"В целях ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14", - говорится в сообщении.
Кроме того, для мониторинга обстановки на территории склада в Ачинский район доставлены беспилотники. Результаты в режиме реального времени будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМинистерство обороны РоссииКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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