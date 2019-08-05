В нацпарке "Угра" в Калужской области выпустили девять зубров

В Калужской области в дикую природу выпущено ещё семь зубров

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Девятерых зубров выпустили в естественную среду обитания в национальном парке "Угра" в Калужской области, до конца года популяцию краснокнижных животных планируют увеличить еще на десять особей, сообщила администрация региона в понедельник.

Отмечается, что в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национальный парк "Угра" занимается увеличением популяции зубров и восстановлением их навыков выживания в дикой природе. В настоящее время в "Угре" проживают около 70 зубров.

"В этом году девять животных, завезенных из других особо охраняемых природных территорий федерального значения, были выпущены в естественную среду обитания. До конца года прибудет еще 10 зубров, в том числе в середине августа из зоопарка Ростова-на-Дону прибудет зубренок", - говорится в сообщении.

План адаптации малыша разработали специалисты нацпарка "Угра" и Приокско-Террасного заповедника.

"На территории нацпарка для зубров в этом году дополнительно построены две автоматические кормушки, рядом с которыми установлены камеры для круглосуточного видеонаблюдения", - информируют власти.