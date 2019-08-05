Красноярский губернатор оценил повреждения в поселке около горящего склада

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поселок Каменка, ближайший к военному складу в Красноярском крае, где произошел пожар и взрывы, серьезно не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Усс.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.