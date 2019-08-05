Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T18:55Z
https://ria.ru/20190805/1557192567.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155718/18/1557181812_0:368:1581:1257_1036x0_80_0_0_6c384986bb373e5270290ae110960bfd.jpg
РИА Новости

Красноярский губернатор оценил повреждения в поселке около горящего склада

Вчера, 18:55
570
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поселок Каменка, ближайший к военному складу в Красноярском крае, где произошел пожар и взрывы, серьезно не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Этих оценок пока делать не стоит, о повреждениях домов в массовом плане говорить пока не имеет смысла. Есть выбитые окна, поврежденные стены, но поселок до настоящего времени серьезно не пострадал", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Вчера, 18:30
Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
100324
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Горящий в Красноярском крае военный склад планировали расформировать
РИА
Новости
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах
Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения Уран-14
Минобороны перебросило к горящему под Ачинском складу роботы "Уран-14"
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе
Лента
новостей
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
В Красноярском крае эвакуируют около шести тысяч человек из-за ЧП на складе
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Энергетики ввели в Ачинском районе режим повышенной готовности
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Очевидец рассказал о повреждениях в Ачинске из-за взрыва в военной части
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Детский лагерь в Красноярском крае эвакуировали в соседний город
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали восемь человек
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
В Красноярском крае над местом взрывов закрыли воздушное пространство
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрывы на военном складе не угрожают жителям Ачинска, заявили в мэрии
Взрыв в Ачинском районе
Экстренные службы назвали причину пожара в воинской части под Красноярском
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация Минобороны потушила более 150 тысяч гектаров горящего леса в Сибири
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния