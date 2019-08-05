Горящий в Красноярском крае военный склад планировали расформировать

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Горящий в Красноярском крае военный склад планировалось расформировать к 2022 году, сообщает Минобороны РФ.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - говорится в сообщении.