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РИА Новости

Горящий в Красноярском крае военный склад планировали расформировать

Вчера, 18:51
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Горящий в Красноярском крае военный склад планировалось расформировать к 2022 году, сообщает Минобороны РФ.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень.
"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что угрозы жизни пострадавших при взрывах на военном складе нет. При этом он не исключил возможности увеличения площади пожара.
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