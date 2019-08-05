В Красноярском крае эвакуируют около шести тысяч человек из-за ЧП на складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 6 тысяч человек будут эвакуированы из населенных пунктов Красноярского края после взрывов на военном складе, сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Сейчас наша первоочередная задача заключается, прежде всего, в эвакуации населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тысяч человек. По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в местах предполагаемого пребывания эвакуированных готовятся условия для их размещения, обеспечения продуктами питания и всем необходимым.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части од Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших в результате пожара.