В Красноярском крае эвакуируют около шести тысяч человек из-за ЧП на складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 6 тысяч человек будут эвакуированы из населенных пунктов Красноярского края после взрывов на военном складе, сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Сейчас наша первоочередная задача заключается, прежде всего, в эвакуации населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тысяч человек. По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится", - сказал Усс в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, в местах предполагаемого пребывания эвакуированных готовятся условия для их размещения, обеспечения продуктами питания и всем необходимым.