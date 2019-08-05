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РИА Новости

В Красноярском крае эвакуируют около шести тысяч человек из-за ЧП на складе

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Андрей Денисов / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Андрей Денисов
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Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 6 тысяч человек будут эвакуированы из населенных пунктов Красноярского края после взрывов на военном складе, сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Сейчас наша первоочередная задача заключается, прежде всего, в эвакуации населения из близлежащих поселков в зоны безопасности. По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тысяч человек. По большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в местах предполагаемого пребывания эвакуированных готовятся условия для их размещения, обеспечения продуктами питания и всем необходимым.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части од Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших в результате пожара.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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