Глава МИД Ирана призвал страны региона заключить пакт о ненападении

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал лидеров стран региона начать диалог и заключить договор о ненападении.
Зариф отметил, что "провал доверия к США очевиден". "Страны региона останутся соседями и после ухода США. Время для региональных лидеров сфокусироваться на решении региональных проблем: диалог и заключение договора о ненападении было бы хорошим началом", - написал глава иранского МИД в Twitter.
Зариф ранее заявил, что Вашингтон терпит неудачу в создании коалиции в Персидском заливе, потому что их союзники отказываются принимать в ней участие. По его словам, "сегодня США находятся в изоляции в мире и не могут создать коалицию".
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.