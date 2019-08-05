Глава МИД Ирана призвал страны региона заключить пакт о ненападении

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал лидеров стран региона начать диалог и заключить договор о ненападении.

Зариф отметил, что "провал доверия к США очевиден". "Страны региона останутся соседями и после ухода США. Время для региональных лидеров сфокусироваться на решении региональных проблем: диалог и заключение договора о ненападении было бы хорошим началом", - написал глава иранского МИД в Twitter

Зариф ранее заявил, что Вашингтон терпит неудачу в создании коалиции в Персидском заливе, потому что их союзники отказываются принимать в ней участие. По его словам, "сегодня США находятся в изоляции в мире и не могут создать коалицию".