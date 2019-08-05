Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T18:45Z
https://ria.ru/20190805/1557192167.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/01/1553360157_0:96:3086:1832_1036x0_80_0_0_658ca2ca59121cb240b7b372e6284a57.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана призвал страны региона заключить пакт о ненападении

Вчера, 18:45
616
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал лидеров стран региона начать диалог и заключить договор о ненападении.
Зариф отметил, что "провал доверия к США очевиден". "Страны региона останутся соседями и после ухода США. Время для региональных лидеров сфокусироваться на решении региональных проблем: диалог и заключение договора о ненападении было бы хорошим началом", - написал глава иранского МИД в Twitter.
Зариф ранее заявил, что Вашингтон терпит неудачу в создании коалиции в Персидском заливе, потому что их союзники отказываются принимать в ней участие. По его словам, "сегодня США находятся в изоляции в мире и не могут создать коалицию".
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
29 июля, 16:24
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
2001101
Обсудить 1
Мохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
РИА
Новости
Дым в столице Йемена Сана
Саудовская Аравия сбила запущенные по аэропортам беспилотники хуситов
Ситуация в Сирии
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
Афганские талибы в провинции Фарах
Спецпредставитель США рассказал о результатах переговоров с талибами
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал Турцию заранее обсуждать действия в Сирии
Турецкие военные в Африне, Сирия
Источник рассказал, когда Турция может начать новую военную операцию в САР
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США выполняют цели Парижского соглашения
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
ООН обеспокоена возобновлением военной операции в Идлибе
Турецкие танки в Сирии
Сирийские курды осудили планы Турции по операции к востоку от Евфрата
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Выпущенные по "Хмеймиму" снаряды боевиков упали в Руайсэд Афиф
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Исследование показало отношение европейцев к будущему ЕС
Здание ООН в Нью-Йорке
В ООН изучают российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния