Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при взрывах на военном складе в Красноярском крае нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Усс.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.