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РИА Новости

Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах

Вчера, 18:39
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при взрывах на военном складе в Красноярском крае нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Пострадавших несколько, речь идет, предварительно, о 5-8. Никакой угрозы жизни на сегодня, по нашим данным, для них не представляется. Ачинск - большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме того, мобилизованы медицинские силы Красноярска, при необходимости они могут быть выдвинуты сюда", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Вчера, 18:30
Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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