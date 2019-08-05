Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.

Среди заявителей - Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.

На вопрос, согласны ли они на предложение мэрии Москвы провести митинг на проспекте Академика Сахарова, Русакова ответила утвердительно.

"Обошлись без переговоров. (В мэрии) попросили объединить заявки в единый оргкомитет митинга", - добавила она.