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РИА Новости

Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Среди заявителей - Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.
На вопрос, согласны ли они на предложение мэрии Москвы провести митинг на проспекте Академика Сахарова, Русакова ответила утвердительно.
"Обошлись без переговоров. (В мэрии) попросили объединить заявки в единый оргкомитет митинга", - добавила она.
Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
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