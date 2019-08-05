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РИА Новости

Число раненых в результате стрельбы в Огайо увеличилось

Вчера, 18:28
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Число раненых в результате стрельбы в Огайо возросло до 32, заявил шеф полиции города Ричард Бил в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось о 27 пострадавших. Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в ночь с субботы на воскресенье. В результате погибли десять человек, включая стрелка. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту. 11 человек по-прежнему находятся в госпитале.
"Ранее мы сказали о 27, теперь есть информация о 32", - сказал он.
По его словам, у полиции нет данных, что расстрел людей был на почве расовой ненависти, но власти по-прежнему продолжают расследование.
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Ранее полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалеку от места стрельбы - в городе Беллбрук. Полиция также сообщала, что в результате стрельбы погибла родная сестра стрелка Меган Беттс.
Представитель полиции в ходе общения с прессой опроверг информацию телеканала NBC News, который сообщал со ссылкой на свои источники, что сестра подозреваемого вместе с ее другом была обнаружена убитой в машине. По словам полицейского, парень Меган Беттс жив, хотя и госпитализирован.
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