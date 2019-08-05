Число раненых в результате стрельбы в Огайо увеличилось

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Число раненых в результате стрельбы в Огайо возросло до 32, заявил шеф полиции города Ричард Бил в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших. Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в ночь с субботы на воскресенье. В результате погибли десять человек, включая стрелка. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту. 11 человек по-прежнему находятся в госпитале.

"Ранее мы сказали о 27, теперь есть информация о 32", - сказал он.

По его словам, у полиции нет данных, что расстрел людей был на почве расовой ненависти, но власти по-прежнему продолжают расследование.

Ранее полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалеку от места стрельбы - в городе Беллбрук. Полиция также сообщала, что в результате стрельбы погибла родная сестра стрелка Меган Беттс.