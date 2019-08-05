Помпео заявил, что США выполняют цели Парижского соглашения

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США выполняют цели и задачи, поставленные в Парижском соглашении по климату, хотя и не являются его участниками, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Соединенные Штаты последовательно выполняют задачи, поставленные в Парижском соглашении, хотя мы вышли из этого соглашения. Мы провели хорошую работу", - заявил Помпео в ходе визита в Микронезию.

Президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года официально объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.