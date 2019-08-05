Гигантский смерч в Сочи попал на видео

На опубликованной записи видно, как огромная воронка высотой несколько десятков метров приближается к побережью.

В воскресенье в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. В понедельник на Кубани также ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, на Черном и Азовском морях — сильные штормы. Сохраняется и угроза формирования смерчей в море на территории Сочи.