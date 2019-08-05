Мосгорсуд назвал число арестованных на незаконных акциях в Москве

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости рассказали, какие наказания московские суды выносят за нарушения на несогласованных акциях в центре столицы 27 июля и 3 августа.

Там отметили, что по акции 27 июля московские суды получили более 1000 административных материалов.

"Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов. Из их числа по 89 назначены административные аресты; 376 — штрафы, двум — обязательные работы, 13 материалов возвращено", — сказали в пресс-службе.

Штрафы назначают от десяти тысяч рублей и выше, аресты — от трех суток.

Что касается акции 3 августа, столичные суды получили 127 административных материалов, часть которых уже рассмотрели.

"Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений об административном аресте", — отметили в пресс-службе.

По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.