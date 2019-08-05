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РИА Новости

Мосгорсуд назвал число арестованных на незаконных акциях в Москве

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости рассказали, какие наказания московские суды выносят за нарушения на несогласованных акциях в центре столицы 27 июля и 3 августа.
Там отметили, что по акции 27 июля московские суды получили более 1000 административных материалов.

"Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов. Из их числа по 89 назначены административные аресты; 376 — штрафы, двум — обязательные работы, 13 материалов возвращено", — сказали в пресс-службе.

Штрафы назначают от десяти тысяч рублей и выше, аресты — от трех суток.
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Что касается акции 3 августа, столичные суды получили 127 административных материалов, часть которых уже рассмотрели.
"Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений об административном аресте", — отметили в пресс-службе.
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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VPVassya Pupkind
901000
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