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РИА Новости

В Красноярском крае над местом взрывов закрыли воздушное пространство

Вчера, 18:14
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Воздушное пространство закрыто в радиусе 30 километров от места, где произошел взрыв боеприпасов на складе под Красноярском, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска.
"В данный момент движение воздушных судов ограничено на всех эшелонах в радиусе 30 километров от места, где произошел взрыв боеприпасов. Воздушное пространство закрыто", - сказал Ивашов.
"Министерство обороны РФ проводит разведку текущей ситуации. По ее итогам в случае необходимости зона ограничений воздушного движения может быть увеличена", - добавил он.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Вчера, 17:19
Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе
В краевом управлении МВД сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в поселке Каменка Ачинского района автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта. Объезд данного участка необходимо осуществлять по автодороге Р-255 со стороны Мариинска через населенные пункты Тяжинский – Тисуль – Тамбара, Назарово. Со стороны Красноярска через поселок Козулька – Подсосное – Сахапта - Назарово. Со стороны Ужура по автодороге Ачинск – Ужур – Троицкое, через п. Степной – п. Сахапта – п. Козулька. В сторону Мариинска – через Ужур – Шарыпово – Тяжинский.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМинистерство обороны РоссииКрасноярский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
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