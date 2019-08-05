В Красноярском крае над местом взрывов закрыли воздушное пространство

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Воздушное пространство закрыто в радиусе 30 километров от места, где произошел взрыв боеприпасов на складе под Красноярском, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска.

"В данный момент движение воздушных судов ограничено на всех эшелонах в радиусе 30 километров от места, где произошел взрыв боеприпасов. Воздушное пространство закрыто", - сказал Ивашов.

"Министерство обороны РФ проводит разведку текущей ситуации. По ее итогам в случае необходимости зона ограничений воздушного движения может быть увеличена", - добавил он.