Ненависти, расизму и национализму нет места в США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ненависти, в том числе на почве расизма, нет места в США.

"Единогласно наша нация должна осудить расизм, фанатизм и идеи превосходства белой расы. Эти губительные идеологии должны быть побеждены. Ненависти нет места в Америке", - сказал президент США в телевизионном обращении по случаю произошедших в минувшие выходные случаев массовой стрельбы с жертвами.

Первая атака была совершена утром в субботу в граничащем с Мексикой городе Эль-Пасо. В результате открытой 21-летним мужчиной стрельбы были убиты 20 человек, еще более 20 ранены. Полиция задержала стрелка, его обвинили в терроризме, полиция полагает, что преступление было совершено на почве ненависти к латиноамериканцам. В результате атаки были в том числе убиты граждане соседней Мексики.