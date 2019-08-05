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РИА Новости

Ненависти, расизму и национализму нет места в США, заявил Трамп

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ненависти, в том числе на почве расизма, нет места в США.
"Единогласно наша нация должна осудить расизм, фанатизм и идеи превосходства белой расы. Эти губительные идеологии должны быть побеждены. Ненависти нет места в Америке", - сказал президент США в телевизионном обращении по случаю произошедших в минувшие выходные случаев массовой стрельбы с жертвами.
Первая атака была совершена утром в субботу в граничащем с Мексикой городе Эль-Пасо. В результате открытой 21-летним мужчиной стрельбы были убиты 20 человек, еще более 20 ранены. Полиция задержала стрелка, его обвинили в терроризме, полиция полагает, что преступление было совершено на почве ненависти к латиноамериканцам. В результате атаки были в том числе убиты граждане соседней Мексики.
Противники Трампа, прежде всего демократы-конгрессмены и кандидаты на президентский пост, после массового расстрела в Эль-Пасо заявили, что риторика Трампа, в том числе в отношении иммигрантов из латиноамериканских стран, служит катализатором расистских настроений в обществе и ведет к всплеску насилия.
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