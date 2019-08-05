Суд арестовал нанесшего травму омоновцу участника незаконной акции в Москве

Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . Архивное фото

Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник арестовал участника несанкционированной акции в центре столицы 3 августа, нанесшего травму омоновцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении Павла Устинова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. Ему вменяется часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Срок ареста установлен до 3 октября.

По версии следствия, Устинов вывихнул правоохранителю плечо. Росгвардия ранее сообщала о госпитализации пострадавшего сотрудника.