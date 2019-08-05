Суд арестовал нанесшего травму омоновцу участника незаконной акции в Москве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник арестовал участника несанкционированной акции в центре столицы 3 августа, нанесшего травму омоновцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал в отношении Павла Устинова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. Ему вменяется часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Срок ареста установлен до 3 октября.
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По версии следствия, Устинов вывихнул правоохранителю плечо. Росгвардия ранее сообщала о госпитализации пострадавшего сотрудника.
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.