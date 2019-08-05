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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды осудили планы Турции по операции к востоку от Евфрата

Вчера, 18:07
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© AFP 2019 / Bakr AlkasemТурецкие танки в Сирии
Турецкие танки в Сирии
© AFP 2019 / Bakr Alkasem
Турецкие танки в Сирии. Архивное фото
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Федерация северной Сирии (Рожава) осудила заявление Турции о готовности начать операцию в Сирии к востоку от Евфрата, сообщается в заявлении федерации.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
"Турецкое государство постоянно и на протяжении продолжительного времени угрожает агрессией в районах Федерации северной Сирии", - говорится в документе.
"Мы крайне осуждаем эти безответственные угрозы турецкого режима и подтверждаем, что федерация во всем своем этническом разнообразии будет держаться вместе перед лицом этих угроз и бороться с ними", - отмечается в заявлении.
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Согласно документу, федерация выступает за единство сирийской территории и ее народа.
Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Федерация северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.
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