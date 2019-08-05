Сирийские курды осудили планы Турции по операции к востоку от Евфрата

КАИР, 5 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Федерация северной Сирии (Рожава) осудила заявление Турции о готовности начать операцию в Сирии к востоку от Евфрата, сообщается в заявлении федерации.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.

"Турецкое государство постоянно и на протяжении продолжительного времени угрожает агрессией в районах Федерации северной Сирии", - говорится в документе.

"Мы крайне осуждаем эти безответственные угрозы турецкого режима и подтверждаем, что федерация во всем своем этническом разнообразии будет держаться вместе перед лицом этих угроз и бороться с ними", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, федерация выступает за единство сирийской территории и ее народа.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.