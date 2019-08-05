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РИА Новости

Очевидец рассказал о повреждениях в Ачинске из-за взрыва в военной части

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Два окна в частном доме, расположенном в центре Ачинска, повреждены ударной волной от взрывов с территории воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, сообщил РИА Новости местный житель Владимир.
"Дети у нас уехали в деревню, мы остались. Обстановка, скажем мягко, неприятная. У меня в доме, а я живу в центральной части города, от взрывов повреждены створки на двух окнах", - рассказал собеседник агентства, добавив, что они с женой эвакуироваться пока не собираются.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части од Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте эвакуируются в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.
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Момент взрыва боеприпасов на военном складе под Ачинском попал на видео
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