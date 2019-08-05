Очевидец рассказал о повреждениях в Ачинске из-за взрыва в военной части

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Два окна в частном доме, расположенном в центре Ачинска, повреждены ударной волной от взрывов с территории воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, сообщил РИА Новости местный житель Владимир.

"Дети у нас уехали в деревню, мы остались. Обстановка, скажем мягко, неприятная. У меня в доме, а я живу в центральной части города, от взрывов повреждены створки на двух окнах", - рассказал собеседник агентства, добавив, что они с женой эвакуироваться пока не собираются.