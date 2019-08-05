Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Ранее эти же даты для проведения электоральных кампаний главе государства предлагала руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования. Документами предусмотрено, что ЦИК Белоруссии в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обеих кампаний за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.

При этом местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в белорусский сенат. В свою очередь госорганы и иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в нижнюю палату парламента.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии в составе 110 депутатов избирается на четыре года. Выборы депутатов проводятся по одномандатным округам и признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки для голосования.