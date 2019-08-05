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РИА Новости

Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Ранее эти же даты для проведения электоральных кампаний главе государства предлагала руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина.
"Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Указы вступают в силу со дня их официального опубликования. Документами предусмотрено, что ЦИК Белоруссии в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обеих кампаний за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.
При этом местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в белорусский сенат. В свою очередь госорганы и иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в нижнюю палату парламента.
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Палата представителей Национального собрания Белоруссии в составе 110 депутатов избирается на четыре года. Выборы депутатов проводятся по одномандатным округам и признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки для голосования.
Совет Республики является палатой территориального представительства, полномочия его членов также длятся четыре года. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на собраниях депутатов городских и районных советов по восемь членов верхней палаты парламента, еще восемь сенаторов назначает президент Белоруссии. Таким образом, в верхнюю палату в республике входят 64 сенатора.
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