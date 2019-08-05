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РИА Новости

Россельхознадзор предупредил о риске заноса АЧС из Китая

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСвинья в загоне Родниковского свинокомплекса
Свинья в загоне Родниковского свинокомплекса
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что после того, как в Приморском крае была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), потенциальная угроза заноса АЧС из Китая на Дальний Восток России остается высокой, говорится в сообщении ведомства.
Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. В фермерском хозяйстве Пограничного района, где обнаружено заболевание поголовья свиней, были уничтожены 70 голов. По данным администрации края, в Ханкайском, Хорольском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном районах и в Уссурийске обследовано 52 тысячи свиней. Новых вспышек заболеваний нет.
"Учитывая растущие экономические и хозяйственные связи между КНР и РФ, перемещение туристов, миграцию дикого кабана, возможные нелегальные перевозки грузов, потенциальная угроза заноса АЧС из Китая на Дальний Восток России (Приморский, Хабаровский край, Амурскую область) также остается высокой. Занос возбудителя АЧС возможен как с живыми свиньями, так и с инфицированными продуктами убоя свиней, продукцией растениеводства", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники ветеринарной службы субъекта и Россельхознадзора при консультативной помощи специалистов ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") проводят мероприятия по купированию очага и предотвращению распространения инфекции, сообщает ведомство.
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Россельхознадзор, начиная с 2018 года, неоднократно сообщал в своих прогнозах ветеринарным службам округа о том, что неблагополучная ситуация по АЧС в Китае обуславливает высокий риск заноса инфекции в приграничные регионы РФ и соседних стран. Попустительство специалистов государственной ветеринарной службы округа по проведению соответствующей профилактической работы вызывает особую озабоченность ведомства, отмечается в сообщении.
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