Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих Операцией объединенных сил в Донбассе и Сухопутных войск Вооруженных сил страны, следует из указов, опубликованных на сайте главы государства.
Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности командующего объединенными силами и назначил его командующим Сухопутными войсками вместо генерал-полковника Сергея Попка, которого глава государства уволил.
Новым командующим объединенными силами стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
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