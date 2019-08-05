Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T18:00Z
https://ria.ru/20190805/1557188309.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149604/54/1496045490_0:294:3076:2024_1036x0_80_0_0_dbcdd5d3d6d281e5135f3f2bddaacedf.jpg
РИА Новости

Города майя вели "тотальную войну" друг против друга, выяснили ученые

Вчера, 18:00
2057
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГород цивилизации майя Коба
Город цивилизации майя Коба
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первые серьезные военные конфликты между городами-государствами индейцев майя начали возникать почти за 500 лет до коллапса этой загадочной цивилизации. Это в очередной раз говорит о наличии не только климатических, но и политических причин для ее исчезновения, пишут археологи в журнале Nature Human Behaviour.

"Это открытие крайне важно для понимания того, как функционировали государства майя и какую роль играли конфликты в коллапсе этой цивилизации. Мы показали, что "тотальная война" не была продуктом последней эпохи ее жизни, она зародилась намного раньше. Дело не ограничивалось захватом пленников для выкупа и жертвоприношений", — отмечает Дэвид Валь (David Wahl) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в десятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.
Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считают многие археологи, могли быть засухи, вызванные изменением климата, а также перенаселенность городов майя. Первые подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые открыли сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.
Ученые раскапывают королевский дворец в Сейбале
24 января 2017, 16:23
Ученые приблизились к разгадке тайны исчезновения цивилизации майя
С другой стороны, недавние раскопки на территории Сейбала, одного из крупнейших индейских "полисов" в Центральной Америке, показали, что цивилизация майя пережила не один, а два коллапса. Один из них произошел примерно за 600-700 лет до полного исчезновения культуры этих индейцев.
Причиной и того, и другого упадка были, как предположили археологи, был не недостаток воды, а политическая нестабильность в регионе и серия военных конфликтов и нападений на город, в результате которых численность его жителей резко сократилась. Сейчас ученые активно дискутируют о том, что послужило причиной для этих "городских войн", были ли они связаны с доступом к воде или какими-то другими факторами.
Валь и его коллеги открыли новые свидетельства того, что города-государства майя воевали друг с другом фактически всегда, проводя раскопки на территории Уицны, одного из крупнейших "мегаполисов" древних индейцев, расположенный к северо-востоку от Тикаля на территории современной Гватемалы.
Этот город, как повествуют хроники майя того времени, враждовал с соседним полисом, Нараньо, в чьи владения он входил в определенные исторические эпохи. На одной из колонн в этом полисе присутствует загадочная надпись, которая говорит или о том, что владыки этого государства во второй раз напали и покорили Уицну, или же о том, что там произошел некий "пожар" в 697 году нашей эры.
Руины города Тулум цивилизации майя в Мексике. Архивное фото
24 августа 2016, 14:16
Математики раскрыли неожиданную тайну исчезновения цивилизации майяОдной из главных причин исчезновения городов майя могли послужить водохранилища и системы каналов, которые помогали индейцам пережить короткие засухи и усугубляли ситуацию во время длительных периодов недостатка воды.
Точный ответ на этот вопрос ученые не могли получить долгое время, так как слово "пулууи" предположительно обозначает на языке майя и ритуалы с использованием огня, и пожары, и войну. Американские археологи и геологи попытались разрешить эту загадку, организовав раскопки на территории Уицны и ее ближайших окрестностей.
Собрав образцы ила со дна одного из местных озер, существующего уже несколько тысяч лет, Валь и его коллеги смогли восстановить историю пожаров в этом городе, а также проследить за тем, как менялась численность его населения. Параллельно ученые проанализировали результаты раскопок, проведенных на территории Уицны после ее открытия в прошлом столетии.
Оказалось, что город действительно пережил несколько пожаров за последние две тысячи лет, самый мощный из которых произошел ориентировочно в 692 году – в то же время, о котором повествуют хроники враждебного ему Нараньо.
Этот пожар затронул все постройки в Уицне, в том числе и дворец его правителей, и привел к резкому сокращению в численности жителей, что отразилось на количестве пыльцы культурных растений и других следов цивилизации в почве на дне озера. Все это, как считает археолог, говорит о том, что в 697 или 692 году Уицна была разорена и сожжена армией Нараньо, а ее жители были полностью истреблены или были вынуждены покинуть город.
Аналогичные, хотя и менее масштабные события, если верить "климатической летописи", могли происходить и в более ранние исторические эпохи, в 520 и 370 годах нашей эры. Так это, или нет, еще предстоит выяснить.
За этим храмом находится самое древнее водохранилище на территории майанского города Тикаль
21 апреля 2015, 14:32
Археологи уточнили роль засух в исчезновении цивилизации майяСвежие данные раскопок на полуострове Юкатан показали, что индейцы-майя успешно пережили первую серию засух, предположительно погубивших их цивилизацию, и исчезли лишь во время второго, более острого периода нехватки воды.
С другой стороны, это открытие, как считает Валь, говорит о том, что слово пулууи обозначало явление, хорошо знакомое человечеству по истории XX века – классическую "тотальную войну" на полное уничтожение противника. Судя по присутствию этого слова и в более ранних хрониках, в том числе в записях из Тикаля, подобный характер ведения "внешней политики" был вполне обыденным делом для майя на протяжении почти половины тысячелетия.
Вполне возможно, что и другие "неоднозначные" слова, связанные с боевыми действиями в языке майя, такие как "нарубить" город или "повалить" его, тоже обозначали события, в ходе которых вражеский полис в буквальном смысле стирался с лица Земли, заключает археолог.
1319123
Обсудить 0
Археологиягеологияцивилизация майяОткрытия - РИА НаукаГватемала (республика)СШАРИА Наука
Рекомендуем
Ученый с моделью ДНК в пробирке
Российские биологи заметно ускорили поиски "генов долголетия"
РИА
Новости
Бабушка готовит на кухне
Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые
Так художник представил себе корабль NASA для полета на Марс
Радиация может лишить астронавтов памяти на пути к Марсу, заявляют ученые
Сонливость на работе
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Лента
новостей
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Так художник представил себе то, как взаимодействуют нейтрино сверхвысоких энергий и молекулы воды
Антинейтрино помогут ООН искать утечки "оружейного" плутония
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Опасный человек
Гормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Суд арестовал нанесшего травму омоновцу участника незаконной акции в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния