Города майя вели "тотальную войну" друг против друга, выяснили ученые

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первые серьезные военные конфликты между городами-государствами индейцев майя начали возникать почти за 500 лет до коллапса этой загадочной цивилизации. Это в очередной раз говорит о наличии не только климатических, но и политических причин для ее исчезновения, пишут археологи в журнале Первые серьезные военные конфликты между городами-государствами индейцев майя начали возникать почти за 500 лет до коллапса этой загадочной цивилизации. Это в очередной раз говорит о наличии не только климатических, но и политических причин для ее исчезновения, пишут археологи в журнале Nature Human Behaviour.

"Это открытие крайне важно для понимания того, как функционировали государства майя и какую роль играли конфликты в коллапсе этой цивилизации. Мы показали, что "тотальная война" не была продуктом последней эпохи ее жизни, она зародилась намного раньше. Дело не ограничивалось захватом пленников для выкупа и жертвоприношений", — отмечает Дэвид Валь (David Wahl) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в десятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Одной из возможных причин распада этой цивилизации, как сегодня считают многие археологи, могли быть засухи, вызванные изменением климата, а также перенаселенность городов майя. Первые подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые открыли сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей.

С другой стороны, недавние раскопки на территории Сейбала, одного из крупнейших индейских "полисов" в Центральной Америке, показали, что цивилизация майя пережила не один, а два коллапса. Один из них произошел примерно за 600-700 лет до полного исчезновения культуры этих индейцев.

Причиной и того, и другого упадка были, как предположили археологи, был не недостаток воды, а политическая нестабильность в регионе и серия военных конфликтов и нападений на город, в результате которых численность его жителей резко сократилась. Сейчас ученые активно дискутируют о том, что послужило причиной для этих "городских войн", были ли они связаны с доступом к воде или какими-то другими факторами.

Валь и его коллеги открыли новые свидетельства того, что города-государства майя воевали друг с другом фактически всегда, проводя раскопки на территории Уицны, одного из крупнейших "мегаполисов" древних индейцев, расположенный к северо-востоку от Тикаля на территории современной Гватемалы.

Этот город, как повествуют хроники майя того времени, враждовал с соседним полисом, Нараньо, в чьи владения он входил в определенные исторические эпохи. На одной из колонн в этом полисе присутствует загадочная надпись, которая говорит или о том, что владыки этого государства во второй раз напали и покорили Уицну, или же о том, что там произошел некий "пожар" в 697 году нашей эры.

Точный ответ на этот вопрос ученые не могли получить долгое время, так как слово "пулууи" предположительно обозначает на языке майя и ритуалы с использованием огня, и пожары, и войну. Американские археологи и геологи попытались разрешить эту загадку, организовав раскопки на территории Уицны и ее ближайших окрестностей.

Собрав образцы ила со дна одного из местных озер, существующего уже несколько тысяч лет, Валь и его коллеги смогли восстановить историю пожаров в этом городе, а также проследить за тем, как менялась численность его населения. Параллельно ученые проанализировали результаты раскопок, проведенных на территории Уицны после ее открытия в прошлом столетии.

Оказалось, что город действительно пережил несколько пожаров за последние две тысячи лет, самый мощный из которых произошел ориентировочно в 692 году – в то же время, о котором повествуют хроники враждебного ему Нараньо.

Этот пожар затронул все постройки в Уицне, в том числе и дворец его правителей, и привел к резкому сокращению в численности жителей, что отразилось на количестве пыльцы культурных растений и других следов цивилизации в почве на дне озера. Все это, как считает археолог, говорит о том, что в 697 или 692 году Уицна была разорена и сожжена армией Нараньо, а ее жители были полностью истреблены или были вынуждены покинуть город.

Аналогичные, хотя и менее масштабные события, если верить "климатической летописи", могли происходить и в более ранние исторические эпохи, в 520 и 370 годах нашей эры. Так это, или нет, еще предстоит выяснить.

С другой стороны, это открытие, как считает Валь, говорит о том, что слово пулууи обозначало явление, хорошо знакомое человечеству по истории XX века – классическую "тотальную войну" на полное уничтожение противника. Судя по присутствию этого слова и в более ранних хрониках, в том числе в записях из Тикаля, подобный характер ведения "внешней политики" был вполне обыденным делом для майя на протяжении почти половины тысячелетия.