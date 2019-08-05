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РИА Новости

В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками

Вчера, 17:46
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МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
"Были обнаружены два самолета, пытавшиеся пересечь западное воздушное пространство (страны) с незаконными веществами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков в Колумбии, на борту. В соответствии с протоколами и законом они были нейтрализованы", - говорится в сообщении объединенного командования сил аэрокосмической обороны Венесуэлы.
Еще в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.
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