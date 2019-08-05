В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.

"Были обнаружены два самолета, пытавшиеся пересечь западное воздушное пространство (страны) с незаконными веществами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков в Колумбии, на борту. В соответствии с протоколами и законом они были нейтрализованы", - говорится в сообщении объединенного командования сил аэрокосмической обороны Венесуэлы.