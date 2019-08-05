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РИА Новости
Война в Сирии

Выпущенные по "Хмеймиму" снаряды боевиков упали в Руайсэд Афиф

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выпущенные боевиками в направлении российской авиабазы "Хмеймим" снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф, ранены четыре местных жителя, сообщили в Минобороны РФ.
В МО РФ рассказали, что террористы выпустили три реактивных снаряда залпового огня в направлении российской авиабазы.
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"По данным сирийских органов безопасности, снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего получили ранения четыре местных жителя", - говорится в сообщении.
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