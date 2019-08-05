Выпущенные по "Хмеймиму" снаряды боевиков упали в Руайсэд Афиф

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выпущенные боевиками в направлении российской авиабазы "Хмеймим" снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф, ранены четыре местных жителя, сообщили в Минобороны РФ.
В МО РФ рассказали, что террористы выпустили три реактивных снаряда залпового огня в направлении российской авиабазы.
"По данным сирийских органов безопасности, снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего получили ранения четыре местных жителя", - говорится в сообщении.