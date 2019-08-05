Россияне завоевали три медали на олимпиаде по географии в Гонконге

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские школьники завоевали три медали на XVI международной олимпиаде по географии (iGeo-2019) в Гонконге, сообщили в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова.

В Гонконге завершилась шестнадцатая международная олимпиада школьников по географии (iGeo-2019), проводимая под эгидой Международного географического союза. Как сообщили в вузе, состязания состояли из трёх туров (теоретического, практического и тестового), которые выполнялись на английском языке. Россию представляли москвичи Лада Антонова, Катарина Мечникова, Андрей Яковлев, а также Михаил Балабан из Саратова.

"Соревнования происходили в сложных погодных условиях, сильная жара на несколько дней сменилась тайфуном, программа олимпиады несколько раз менялась, но в целом российские школьники достойно справились с заданиями. По итогам олимпиады Лада Антонова завоевала золотую медаль, Катарина Мечникова и Михаил Балабан - серебряные", - говорится в сообщении.

"Я поздравляю ребят и преподавателей с этим блестящим результатом. Ребята уже стали нашими студентами. Лада Антонова, Андрей Яковлев и Михаил Балабан зачислены на географический факультет Московского университета", – сказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.

В МГУ подчеркнули, что руководили сборной в Гонконге ведущий научный сотрудник Павел Кириллов и старший научный сотрудник Никита Мозгунов из географического факультета МГУ. В подготовке участников олимпиады большую роль сыграли председатель ЦПМК Минпросвещения по географии Дмитрий Богачёв и аспирантка геофака Анна Ромашина, тематическая подготовка участников проходила при участии сотрудников географического факультета МГУ.