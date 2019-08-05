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РИА Новости

При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали восемь человек

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Андрей Денисов / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Андрей Денисов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, по последним данным, пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в Ачинской межрайонной больнице.
Как уточнил собеседник агентства, пятерых отпустили лечиться амбулаторно, три человека — один пожарный и двое военнослужащих — остаются в больнице.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 17:18
Момент взрыва боеприпасов на военном складе под Ачинском попал на видео
Ряд СМИ написали о гибели военнослужащего в результате пожара, но в Министерстве обороны эту информацию опровергли.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, из населенных пунктов уже эвакуировали 3163 человека.
Как уточнил собеседник агентства, больше всего людей вывезли из Каменки и Ключей.
В мэрии Ачинска призвали всех жителей города подготовиться к эвакуации.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва боеприпасов осколки разлетаются в радиусе 15 километров.
В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.
На место ЧС направлены замминистра обороны Дмитрий Булгаков и заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Может на складе ожидали приезда ревизоров?
5 августа, 18:38
Arkadiy Fradkin
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Назовите хоть одну страну мира, в которой не бывает ЧП и нет нищих. Там тоже это всё обусловлено внутренней политикой современной власти?
5 августа, 18:45
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18000524
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