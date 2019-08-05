При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали восемь человек

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, по последним данным, пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в Ачинской межрайонной больнице.
Как уточнил собеседник агентства, пятерых отпустили лечиться амбулаторно, три человека — один пожарный и двое военнослужащих — остаются в больнице.
Ряд СМИ написали о гибели военнослужащего в результате пожара, но в Министерстве обороны эту информацию опровергли.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, из населенных пунктов уже эвакуировали 3163 человека.
Как уточнил собеседник агентства, больше всего людей вывезли из Каменки и Ключей.
В мэрии Ачинска призвали всех жителей города подготовиться к эвакуации.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва боеприпасов осколки разлетаются в радиусе 15 километров.
В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.
На место ЧС направлены замминистра обороны Дмитрий Булгаков и заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.