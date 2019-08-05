При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали восемь человек

Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, по последним данным, пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в Ачинской межрайонной больнице.

Как уточнил собеседник агентства, пятерых отпустили лечиться амбулаторно, три человека — один пожарный и двое военнослужащих — остаются в больнице.

Ряд СМИ написали о гибели военнослужащего в результате пожара, но в Министерстве обороны эту информацию опровергли.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, из населенных пунктов уже эвакуировали 3163 человека.

Как уточнил собеседник агентства, больше всего людей вывезли из Каменки и Ключей.

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В мэрии Ачинска призвали всех жителей города подготовиться к эвакуации.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва боеприпасов осколки разлетаются в радиусе 15 километров.

В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.

На место ЧС направлены замминистра обороны Дмитрий Булгаков и заместитель главы МЧС Александр Чуприян.