МЧС предложило изменить методику измерения площади лесных пожаров

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МЧС предлагает изменить методику подсчета площадей, охваченных лесными пожарами, сделав упор на территории активного горения, и по новой формуле текущий показатель площади пожаров в Сибири уменьшится примерно в 50 раз.
"Принято решение об изменении подходов в определении площадей действующих пожаров. А именно, заявлено, что, на 30 июля, природных площадях порядка 3 миллионов гектаров площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем её (методику определения площадей горения - ред.) полностью изменить", - заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.
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Он добавил, что методику определения площадей активного горения предлагается распространить на все субъекты. Кобзев уточнил, что изменение методики подсчёта не приведёт к ухудшению ситуации с тушением пожаров, так как при введении режима ЧС в лесах специалисты обязаны реагировать на очаги возгорания от 250 гектаров.
Руководитель международного проекта по природным пожарам российского отделения Greenpeace Антон Бенеславский предположил, что МЧС собирается считать площади пожаров по кромке, то есть учитывать только полосу шириной в несколько метров по периметру пожара. "Я не уверен, что именно так подходит МЧС, но, судя по цифрам, это так", - сказал он РИА Новости.