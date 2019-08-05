МЧС предложило изменить методику измерения площади лесных пожаров

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МЧС предлагает изменить методику подсчета площадей, охваченных лесными пожарами, сделав упор на территории активного горения, и по новой формуле текущий показатель площади пожаров в Сибири уменьшится примерно в 50 раз.

"Принято решение об изменении подходов в определении площадей действующих пожаров. А именно, заявлено, что, на 30 июля, природных площадях порядка 3 миллионов гектаров площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем её (методику определения площадей горения - ред.) полностью изменить", - заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.

Он добавил, что методику определения площадей активного горения предлагается распространить на все субъекты. Кобзев уточнил, что изменение методики подсчёта не приведёт к ухудшению ситуации с тушением пожаров, так как при введении режима ЧС в лесах специалисты обязаны реагировать на очаги возгорания от 250 гектаров.