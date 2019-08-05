Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

"Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни. Чтобы эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек", - сказал Трамп в телевизионном обращении к нации после того, как за минувшие выходные в США в результате двух массовых расстрелов были убиты 29 человек, десятки получили ранения.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме. В ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых - его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.