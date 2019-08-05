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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики выпустили в направлении российской авиабазы Хмеймим три реактивных снаряда залпового огня, сообщило Минобороны.
Средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски около 14:30 по московскому времени с северного направления от аэродрома.
"Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет", — отметили в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф.
"Получили ранения четыре местных жителя", — говорится в сообщении.
В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим.
По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.
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