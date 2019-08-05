Боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики выпустили в направлении российской авиабазы Хмеймим три реактивных снаряда залпового огня, сообщило Минобороны.
Средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски около 14:30 по московскому времени с северного направления от аэродрома.
"Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет", — отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф.
"Получили ранения четыре местных жителя", — говорится в сообщении.
В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы продолжают попытки организовать атаки на Хмеймим.
По его словам, боевики предприняли очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.